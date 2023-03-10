Суд оставил в силе штраф сотруднику мэрии Уфы

Советский райсуд Уфы оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка №11 по Советскому району, который оштрафовал в ноябре прошлого года начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Константина Паппе на 20 тыс. руб. за невыполнение в срок предписания контрольно-счетной палаты города (ч.20 ст.19.5 КоАП РФ).

Суд установил, что в ноябре 2020 года между управлением и ООО «Рустам» был заключен контракт на строительство Исследовательской улицы (Демский район). Цена контракта составила 179 млн руб.

После того как работы были приняты управлением, КСП Уфы выявила нарушения. В частности, подрядчику было выплачено 864 тыс. руб. за установку бордюров и люков, которых фактически не было.

Сметная стоимость работ была завышена в общей сумме на 1,2 млн руб. По результатам проверки на имя Константина Паппе была направлено представление о принятии мер по возмещению с генподрядчика около 2 млн руб.

В жалобе на решение суда господин Паппе ,в частности, отметил, что ошибочно принятые объемы бордюров и двух люков были скорректированы, а увеличение стоимости контракта составило 26,95% при максимальных 30%. Бюджет республики не понес ущерба, заключил он.

Вынося решение, суд пришел, в частности, к выводу, что господин Паппе был лицом, ответственным за выполнение задач, возложенных на управление.

Венера Хисамова

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