В Сочи будут судить директора стройфирмы за мошенничество при строительстве частного дома

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, который обманул жителя на 750 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В 2016 году 39-летний житель Краснодара, являясь директором строительной организации, заключил с местным жителем договор на строительство частного дома в Адлерском районе. Клиент внес предоплату в размере 1,2 млн руб., после чего на участке была подготовлена площадка под фундамент. Однако на этом строительные работы закончились. Застройщик не выполнил условия договора и при этом не вернул деньги. В итоге ущерб составил более 750 тыс. руб.

На застройщика было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram