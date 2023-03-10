В Адмиралтейском районе Петербурга задержали женщину, избившую до полусмерти ухажера

Сотрудники полиции Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали женщину, подозреваемую в избиении «активного ухажера». Об этом 10 марта рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Звонок в полицию о лежащем мужчине в крови на лестнице дома по улице Декабристов поступил 9 марта. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали его в тяжелом состоянии.

В избиении подозревают 35-летнюю женщину. По предварительной информации, пострадавший приставал к ней, отбиваясь, она несколько раз ударила его, а затем толкнула. Мужчина упал и ударился головой о ступеньку. По факту произошедшего возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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