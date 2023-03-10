Учитель ОБЖ в Нижнем Тагиле отстранен от работы за удары пятиклассников палкой по ногам и ладонью по лицу

В школе №58 Нижнего Тагила (Свердловская область) учитель ОБЖ во время урока несколько раз ударил учеников пятого класса палкой по ногам и ладонью по лицу. Случай попал на видео, которое было опубликовано в сообществе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

На сообщения в соцсетях и СМИ обратили внимание в следственном управлении СКР по Свердловской области, которое организовало проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас следователи опрашивают пострадавших детей, очевидцев произошедшего и представителей школы. Также выясняется тяжесть вреда, причиненная здоровью подростков.

Об инциденте было доложено главе СКР Александру Бастрыкину, который поручил руководителю свердловского управления Михаилу Богинскому представить доклад по итогам проверки.

В мэрии Нижнего Тагила порталу Е1.ru заявили, что на время проверки учитель ОБЖ отстранен. Родителям и детям руководство школы принесло извинения за поведение педагога.

Илья Смирнов, Екатеринбург