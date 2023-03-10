Визит главы РПЦ в Кузбасс запланирован на осень 2023 года

Патриарх Кирилл посетит Кемеровскую область предположительно осенью 2023 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Сергей Цивилев по итогам встречи с главой Русской православной церкви (РПЦ).

«Гостю покажут Мемориал Воину-Освободителю и ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове. Также он посетит храмы, встретится со священнослужителями и паствой»,– говорится в сообщении.

Видео начала встречи размещено также на сайте Московского патриархата РПЦ. Принявший в ней участие митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх пригласил патриарха освятить новый храм Покрова Божьей Матери в городе Полысаево.

По данным кузбасских властей, ранее патриарх Кирилл посещал регион в 2013 году. Тогда он, в частности, побывал на угольном разрезе «Березовский» и освятил храм Рождества Христова в Новокузнецке, построенный в память о погибших шахтерах.

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Валерий Лавский