Ярославцам будут платить вознаграждение за выявление нелегальных свалок

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области предлагает ввести вознаграждение для граждан, выявивших организаторов нелегальных свалок. Проект постановления регионального правительства, определяющий порядок выплаты, опубликован на официальном портале Ярославской области.
Незаконная свалка в Диево-Городище
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Гражданам предлагают фиксировать на видео организаторов нелегальных свалок, а потом присылать снятое в департамент. Особо оговаривается, что в ролике должен быть заметен момент складирования незаконных отходов, номер машины и лицо человека, который организует свалку. Размер вознаграждения определяется штрафом для нарушителя. Активистам предлагается выплачивать 10 процентов от суммы штрафа.
Согласно «Кодексу об административных правонарушениях», статья «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» предполагает разные суммы штрафов - от 2-3 тыс. руб. для физических лиц и до 250-500 тыс. для юридических. Таким образом, вознаграждение для ярославца, выявившего свалку, может составить от 200 руб. до 25-50 тыс. руб.
По статистике департамента природопользования за 2022 год за несоблюдение требований в области обращения с отходами в Ярославской области к административной ответственности привлечено 134 лица, оштрафованных на сумму 1,64 млн руб.