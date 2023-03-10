Ярославцам будут платить вознаграждение за выявление нелегальных свалок

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области предлагает ввести вознаграждение для граждан, выявивших организаторов нелегальных свалок. Проект постановления регионального правительства, определяющий порядок выплаты, опубликован на официальном портале Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Незаконная свалка в Диево-Городище

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Незаконная свалка в Диево-Городище

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Гражданам предлагают фиксировать на видео организаторов нелегальных свалок, а потом присылать снятое в департамент. Особо оговаривается, что в ролике должен быть заметен момент складирования незаконных отходов, номер машины и лицо человека, который организует свалку. Размер вознаграждения определяется штрафом для нарушителя. Активистам предлагается выплачивать 10 процентов от суммы штрафа.

Согласно «Кодексу об административных правонарушениях», статья «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» предполагает разные суммы штрафов - от 2-3 тыс. руб. для физических лиц и до 250-500 тыс. для юридических. Таким образом, вознаграждение для ярославца, выявившего свалку, может составить от 200 руб. до 25-50 тыс. руб.

По статистике департамента природопользования за 2022 год за несоблюдение требований в области обращения с отходами в Ярославской области к административной ответственности привлечено 134 лица, оштрафованных на сумму 1,64 млн руб.

Андрей Иванов