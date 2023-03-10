Президент Финляндии Ниинистё: готов к переговорам с Путиным, но пока не вижу в них пользы

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью Bloomberg, что полностью готов к переговорам с Владимиром Путиным, однако сейчас не видит в этом пользы. Последний раз президенты говорили в мае 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если от этого будет какая-то польза, но в данный момент мы не видим ничего такого»,— сказал господин Ниинистё.

В интервью Bloomberg он также сообщил, что Финляндия задумалась о вступлении в Североатлантический альянс еще в декабре 2021 года, когда Россия потребовала от НАТО вывести войска из Восточной Европы.

14 мая 2022 года президент Финляндии провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Во время разговора господин Ниинистё сообщил о том, что Финляндия намерена вступить в НАТО.

Отношения России и Финляндии ухудшились после того, как Финляндия объявила о планах по вступлению в НАТО. Владимир Путин заявил, что членство в блоке «негативно скажется на двусторонних отношениях». Посол России говорил о «практически обрушенных» торговых отношениях с Финляндией.

Эрдни Кагалтынов