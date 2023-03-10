В казанских троллейбусах установят новую систему оплаты проезда без кондуктора

В казанских троллейбусах модернизируют безкондукторную оплату проезда. Об этом говорится в сообщении «Метроэлектротранса».

Это будет система, которая работает на программно-аппаратном комплексе «AQSI 5Ф». Устройство будет закреплено в салоне троллейбуса. Оплачивать проезд пассажиры смогут транспортными или банковскими картами. Оплата будет проходить в течение нескольких секунд.

Пока такую систему планируют внедрить лишь в девяти троллейбусах маршрута №2. Однако наличным способом проезд с помощью нового устройства оплатить не получиться. Для этого нужно будет обращаться к водителю, но только на остановках.

"Ъ-Казань"