«Биннофарм Групп» приветствует молодых специалистов

«Биннофарм Групп» продолжает развивать сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом в рамках проведения совместных мероприятий с участием руководства компании и студентов. Директора производственных площадок рассказали студентам третьего и пятого курсов о будущих стажировках и вакансиях для молодых специалистов, а также обсудили с проректорами по учебной и научной работе возможные программы сотрудничества между СПФХУ и «Биннофарм Групп».



На встрече присутствовали исполнительные директора, директора по качеству производственных площадок ПАО «Синтез» и АО «Алиум», а также менеджеры по подбору и адаптации персонала «Биннофарм Групп». Участники мероприятия рассказали студентам о своей работе, компании в целом и особенностях каждого предприятия, а также ответили на вопросы аудитории.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Расширяется сотрудничество нашей компании с ведущими университетами России. Радует, что становится больше возможностей делиться знаниями с будущими профессионалами. Эксперты нашей компании готовы принимать участие в семинарах, курировать молодых специалистов на стажировках, знакомя их с особенностями работы на наших предприятиях, чтобы в будущем компания могла предоставить им рабочие места».

Итогом встречи стало желание всех слушателей пройти стажировку на производственных площадках «Биннофарм Групп». Принимающая сторона пригласила представителей компании к участию в научной конференции «Молодая фармация – потенциал будущего», а также предложила статус экспертов на защитах выпускных квалификационных работ СПГХФУ.

Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022. «Биннофарм Групп» успешно реализует программы по подготовке сотрудников с профильным образованием. В компании проходят встречи с ТОР-менеджерами, дни карьеры, экскурсии по производственным площадкам и головному офису. «Биннофарм Групп» активно развивает и поддерживает практику сотрудничества с ведущими российскими ВУЗами.

«Биннофарм Групп» - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

ООО «Биннофарм Групп»