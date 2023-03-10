Ресторан у Константиновского дворца в Стрельне перестроят под фитнес-центр

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на реконструкцию объекта общепита в Стрельне, по адресу Санкт-Петербургское шоссе, 101б, стр. 1. На этом месте появится физкультурно-оздоровительный центр, пишет 10 марта «Деловой Петербург».

Разрешение получило ООО «Планета спорт», принадлежащее петербургскому ресторатору Сергею Симареву, владельцу сетей «Токио–city», «Бахрома» и других проектов. Как следует из документов арбитражного суда, «Планета спорт» владеет участком в Стрельне площадью 2,9 тыс. кв. м., на котором и расположен объект под реконструкцию. Речь идет о здании ресторана «Токио–city», построенном здесь в 2016 году.

«Окончательное решение по концепции ещё не принято, но точно в части помещения останется общепит, только меньшего объема»,— отметил господин Симарев в беседе с журналистами.

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