Посол Азербайджана отрицает, что республика предоставит Израилю аэропорт для ударов по Ирану

Новый посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов заявил, что его страна не разрешит армии Израиля использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану. Ранее израильское издание Haaretz сообщало, что Азербайджан подготовил для Израиля аэродром для возможных атак по Ирану.

«Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран. Это потому, что мы ожидаем, что другие страны не будут вмешиваться в наши внутренние дела»,— сказал Мухтар Мамедов газете The Jerusalem Post.

В начале марта газета Haaretz со ссылкой на открытые авиационные данные сообщила, что Израиль продает оружие Азербайджану взамен на нефть и доступ к Ирану. По информации издания, Баку разрешил «Моссаду» создать отдел за наблюдением за Ираном на территории страны, а также подготовил аэродром, который можно использовать для нанесения ударов по иранским ядерным объектам.

Олеся Павленко