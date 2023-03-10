На Кубани за сутки подтвердили 265 случаев COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае подтвердили 265 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 127 случаев, в Тбилисском районе — 30, в Новороссийске — 19, в Армавире — 15, в Новокубанском районе — 12. По семь заболевших зарегистрировали в Кавказском и Красноармейском районах, по шесть — в Абинском и Ейском, пять — в Анапе. Еще по четыре случая обнаружили в Белоглинском районе и Геленджике, по три — в Горячем Ключе, Сочи и Тихорецком районе, по два — в Динском и Калининском районах. По одному заболевшему выявили в Белореченском, Выселковском, Крыловском, Курганинском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Староминском и Тимашевском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 1336 человек, в стационарах — 309. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 351 928 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 339 124 человека, скончались — 11 159 пациентов.

Татьяна Ручкина

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