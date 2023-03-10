В горах Кубани и Адыгеи объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности

В горах Краснодарского края и Адыгеи в течение двух дней будет лавиноопасно. В связи с этим ГУ МЧС по Кубани объявило штормовое предупреждение.

Сход лавин может произойти с 18 часов 10 марта и до 18 часов 12 марта выше 2 тыс. м. В связи с этим ведомство просит соблюдать меры безопасности.

Рекомендуется не выходить в горы в снегопад и непогоду. Однако уже оказавшись в горах, нужно следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин. Кроме того, выходя в горы, необходимо в районе своего пути знать места возможного схода снежных лавин.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram