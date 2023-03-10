В Челябинске стартовал ямочный ремонт дорог

С 10 марта в Челябинске начинается ямочный ремонт улиц. Об этом сообщила мэр Наталья Котова в своем telegram-канале.

По словам главы города, для проведения полноценных дорожных работ необходимы устойчивые среднесуточные плюсовые температуры, поэтому пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси. «Такой быстрый ямочный ремонт позволит нам временно ликвидировать опасные аварийные очаги до момента, когда можно будет начинать плановые работы»,– написала Наталья Котова.

Она простит горожан сообщать о проблемных участках по телефону: 8-951-771-7325.