Из-за роста заболеваемости ковидом омичам рекомендовали вновь носить маски

Жителям Омска рекомендовали вернуться к масочному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом. «По сравнению с осенним периодом произошел рост заболеваемости ковидом. Мы сохранили масочный режим в медицинских организациях. Рекомендовано всем использовать маски. В первую очередь в местах массового скопления людей - это транспорт, магазины»,– заявил вице-губернатор Омской области Владимир Куприянов в интервью ГТРК «Иртыш»..

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По словам господина Куприянова режим повышенной готовности в области продлен до 31 марта. Количество заболевших по итогам прошедшей недели стабильно – от 170 до 180 человек в день. Однако эти показатели выше чем осенью 2022 года, отметил он.

Также чиновник призвал жителей региона вакцинироваться. По словам вице-губернатора, сейчас в медицинских учреждениях достаточное количество вакцины и медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора Омской области, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю составил 53,1 на 10 тыс. населения. Вирусы негриппозной этиологии составили 80,5% случаев, из них 19,5% - коронавирус.

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Сергей Балин