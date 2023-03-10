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Ford Puma ST получил новую версию с «роботом»

Компания Ford представила новую версию «заряженного» кроссовера Puma ST с новым двигателем и коробкой передач.

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Ford Puma ST

Ford Puma ST

Фото: Ford

Ford Puma ST

Ford Puma ST

Фото: Ford

Ford Puma ST

Ford Puma ST

Фото: Ford

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Ford Puma ST

Фото: Ford

Ford Puma ST

Фото: Ford

Ford Puma ST

Фото: Ford

Автомобиль получил 170-сильный бензиновый турбомотор 1.0 EcoBoost, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором с ременным приводом, который на разгоне добавляет 16 л.с. Переднеприводный кроссовер с новым двигателем доступен только с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Визуально, а также по уровню доступного оснащения новинка почти не отличается от показанного осенью 2020 года базового кроссовера Ford Puma ST с 200-сильным 1,5-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Максим Вершинин

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