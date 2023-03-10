Капремонт канализации в Уфе обойдется в 1,38 млрд рублей

ГУП «Уфаводоканал» по итогам двух конкурсов заключил два контракта на капитальный ремонт канализационных коллекторов и тоннеля щитовой проходки в Уфе с ООО «Современные системы реновации» (ССР), сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракты начальной ценой 743,2 млн руб. и 541,34 млн руб., за 742,47 млн руб. и 540,8 млн руб. Таким образом, общая сумма контрактов составила 1,28 млрд руб. Они будут оплачены за счет заемных средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и субсидий из бюджета республики.

Первоначально победителем было признано ООО «Лайнертек», предложившее исполнить контракты за 720 млн руб. и 500 млн руб., однако ССР оспорило итоги конкурсов в УФАС, и они были отменены.

По условиям торгов, работы необходимо завершить до декабря текущего года. В частности, подрядчик должен провести капитальный ремонт главного канализационного коллектора в районе жилого дома на Уфимском шоссе, 25, тоннеля щитовой проходки около жилого дома №1 по улице Комарова, а также участков самотечных канализационных коллекторов от улицы Карима, 69 до улицы Ленина, 67/4.

Общая длина участков — более 2,7 тыс. погонных метра.

ООО «Современные системы реновации», по данным «Ъ-Уфа», зарегистрировано в Москве в декабре 2014 года. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Владельцем является Сергей Делюкин. Выручка в 2021 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 7,1 млн руб. В 2022 году компания заключила 12 госконтрактов на общую сумму 24,6 млрд руб.

Майя Иванова

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