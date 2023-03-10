Ямальские строители к осени отреставрируют храм в Волновахе

Строители из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют завершить работы по восстановлению разрушенного храма в Волновахе (ДНР) к осени 2023 года, следует из сообщения пресс-службы окружного правительства. Сейчас строительная готовность объекта составляет 50%. Снаружи идут работы над устройством кирпичной кладки купола. На согласовании эскиз росписи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

«Людям сейчас как никогда требуется поддержка. Храм одно из таких мест. Работаем оперативно и слажено. Материалы есть, планируем к концу лета полностью восстановить объект»,— отметил куратор восстановительных работ в Волновахском районе, первый заместитель департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергей Власенко.

Соглашение между правительством Ямала и администрацией Волновахского района было подписано в июне 2022 года. Строители полностью отремонтировали несколько школ и детских садов, два корпуса больничного городка, станцию переливания крови, центр культуры и общежитие. Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил высокий темп и качество строительных работ, которые Ямал проводит в Волновахском районе.

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Диана Сунагатуллина