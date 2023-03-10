Мэрия Магнитогорска выделила 182 млн рублей на закупку 13 автобусов

Администрация Магнитогорска объявила аукцион по поиску подрядчика для поставки 13 частично низкопольных автобусов. Начальная цена контракта составляет 182 млн руб. Прием заявок ведется до 17 марта, сообщается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, заказчику нужны новые автобусы на 25–30 посадочных мест, работающие на газомоторном топливе и оснащенные автоматической коробкой передач. В салоне транспорта должны быть по три валидатора и usb-разъема для зарядки, видеопанель и система видеонаблюдения. Всего автобусы должны вмещать минимум 50 пассажиров. Поставить транспорт нужно будет до 20 июня этого года.