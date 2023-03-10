В МЧС не подтвердили информацию о землетрясении в Сочи

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что 10 марта к ним не поступали сообщения о подземных толчках в Сочи и в других городах региона.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 01:22 были зафиксированы толчки в Черном море между Сочи и турецким Самсуном. Расстояние от эпицентра землетрясения до портового города на севере Турции составляло 110 км, до Краснодара — 360 км. Подземные толчки магнитудой 4 были зафиксированы на глубине 10 км.

Еще одно землетрясение было зафиксировано в 8 часов на глубине 10 км у Синопа. Его магнитуда составила 3,8.

Татьяна Ручкина

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