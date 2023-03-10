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Утверждена заявка на расширение преференциальной территории «Саров»

Наблюдательный совет территории опережающего развития (ТОР) «Саров» утвердил заявку в Минэкономразвития РФ о расширении ее границ, сообщили в правительстве Нижегородской области.

В состав преференциальной территории, для резидентов которой действуют налоговые льготы, планируется включить 14 участков общей площадью 46,3 га, в том числе, технопарка «Саров».

Заместитель губернатора Егор Поляков отметил, что участки предназначены для будущих резидентов ТОР, в заявку включены бизнес-планы семи потенциальных инвесторов. «Они намерены реализовать проекты в сферах машиностроения, пищевой промышленности, производства строительных материалов, здравоохранения. Ожидается, что в результате мы привлечем на площадку 1,8 млрд рублей инвестиций, и инвесторы создадут более 200 новых рабочих мест», — сообщил господин Поляков.

Заявку в Минэкономразвития РФ в первом полугодии 2023 года направит АО «Атом-ТОР», добавил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

ТОР «Саров» создана в границах одноименного закрытого территориального образования в 2017 году. Из-за особенностей режима ЗАТО привлечение инвесторов идет сложно.

Подробнее об экономике ТОР «Саров» — в материале «Ъ-Приволжье» «Сработали на один процент».

Владимир Зубарев

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