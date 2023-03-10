Житель Липецкой области нашел в поле хвостовик от российской ракеты

В правительстве Липецкой области прокомментировали размещенное в интернете видео одного из местных жителей, на котором тот пинает в поле Добровского района некую металлическую конструкцию. Ей оказался защитный колпак двигателя российской ракеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Такие хвостовики устанавливают на заднюю часть ракеты для защиты двигателей во время полета на сверхзвуковых скоростях. К примеру, похожий кожух используется на гиперзвуковых ракетах «Кинжал», уточнили в облправительстве: «При запуске ракеты он падает на землю. Дальность действия и точность гиперзвукового комплекса позволяет проводить пуск ракеты без захода в зону ПВО противника. При этом запуск производится над безлюдной местностью».

Региональные власти напомнили, что вчера жители области были обеспокоены громкими хлопками, которые издавали самолеты при переходе на сверхзвуковую скорость. Но позже Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара возмездия по территории Украины.

«Отметим, что кожух не представляет опасности для окружающих. Тем не менее при обнаружении таких изделий следует незамедлительно сообщить о находке по телефону 112,- посоветовали в облправительстве. - Пинать непонятные находки не следует ни в коем случае».

Владимир Зоркий