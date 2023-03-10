Национальный авиаперевозчик Азербайджана запустит рейс из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания AZAL (национальный авиаперевозчик Азербайджана) с 19 марта начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Баку, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Стоимость билетов – от €195 (15,6 тыс. руб. по курсу 10 марта).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320. Вылеты из Баку запланированы в 08:00, прибытие в Кольцово – в 11:40 по местному времени. Отправление из Екатеринбурга – в 12:40, прилет в Баку – в 14:45.

Авиакомпания AZAL не выполняла рейсы из Екатеринбурга с 2015 года. Сейчас в Баку из Кольцово также летает авиакомпания «Ираэро».

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