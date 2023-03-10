Bloomberg: в Британии выявили сотни оформленных на россиян фирм, которые зарабатывают на украинском конфликте

Правоохранительные органы Великобритании выявили большое количество местных фиктивных компаний, зарегистрированных иностранными гражданами, в том числе сотни — россиянами. Британские силовики считают, что некоторые из этих компаний могут использовать для отмывания доходов от конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники агентства, британские власти установили, что одна из зарегистрированных в Лондоне компаний числится в судовых реестрах как владелец зерновоза, который подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Судно неоднократно проходило через Черное море в последние месяцы. Трое нынешних и бывших сотрудников компании являются гражданами России, передает Bloomberg.

Из документов ЕС, с которыми ознакомилось агентство, Евросоюз обсуждал введение санкций против этой компании, однако ее исключили из санкционного списка в ходе переговоров между государствами—членами.

По тому же адресу в Лондоне другие россияне зарегистрировали еще несколько фирм. Некоторые из этих людей — сотрудник МВД России. Согласно адресу, указанному в регистрационной палате Великобритании, он проживает в квартире в центре Москвы, утверждают источники. Пресс-служба регистрационной палаты сообщила агентству, что ведомству известно о «неправомерном использовании регистрации в Великобритании для поддержки незаконной деятельности».

Агентство сообщило, что британское правительство планирует реформировать работу регистрационной палаты. С этой целью 22 сентября в парламент был внесен законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности. Он предоставит палате больше полномочий для выявления подставных компаний, уточнило Bloomberg.

Эрдни Кагалтынов