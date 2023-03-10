Объявлены торги по отбору подрядчика капремонта подъездов в 167 домах Башкирии

Фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 20 марта выберет подрядчика капремонта лестничных клеток, лифтовых и приквартирных холлов в многоквартирных домах, расположенных в семи городах и девяти районах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 360,87 млн руб. Он будет оплачен из бюджетов республики и муниципалитетов.

До 21 ноября необходимо отремонтировать общее имущество в 462 подъездах 167 домов в Уфе, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Стерлитамаке, Межгорье, Белебеевском, Белорецком, Бирском, Гафурийском, Ишимбайском, Мелеузовском, Татышлинском, Туймазинском и Чишминском районах.

Дороже всего обойдется капремонт девятиэтажного дома с шестью подъездами на улице Маркса, 40 в Уфе (17,63 млн руб.). Дешевле всего — капремонт трехэтажного одноподъездного дома на улице Машиностротелей, 69 в Ишимбае (388,84 тыс. руб.).

Майя Иванова

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