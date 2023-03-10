В Башкирии на поддержку промышленных предприятий направят 292 млн рублей

В текущем году в Фонд развития промышленности Башкирии на поддержку предприятий и компаний будет направлено 292 млн руб., из которых 52 млн руб. составят средства федерального бюджета. Впервые будет оказана поддержка проектов по производству беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

По словам министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой, оказываемая фондом поддержка «играет значительную роль в сложившихся экономических условиях», поскольку крупные промышленные предприятия приносят основной налоговый доход в республиканский бюджет.

По данным на январь 2021 года на счету фонда находится 1,3 млрд руб., из которых 157,3 млн руб. — средства из федерального бюджета. Промышленные предприятия могут получить в фонде льготные займы на реализацию высокотехнологических проектов и гранты на возмещение части процентов по кредитам.

Карина Мамаева

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