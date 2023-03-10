Краснодарского дистрибьютора алкоголя признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел конкурсное производство на шесть месяцев в отношении ООО «Дарлинг». Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Мишин. Данные об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С заявлением о признании «Дарлинга» несостоятельным в АСКК обратился предприниматель Александр Никитенко. По результатам процедуры наблюдения было выяснено, что должник имеет задолженность перед кредиторами на общую сумму 154,75 млн руб.

Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 4 сентября 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дарлинг» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Учредители — Валерий и Александр Дробахины. Уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

Екатерина Мухамедова