Две авиакомпании запросили допуск на полеты из Перми в Самарканд

Авиакомпании Red Wings и «Северный ветер» запросили у Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) допуски на полеты из Перми в Узбекистан.

Как следует из материалов, подготовленных для рассмотрения межведомственной комиссией, авиаперевозчики планируют осуществлять полеты по маршруту Пермь — Самарканд с частотой рейсов два раза в неделю. Полетная программа планируется до конца сезона зимы-2022/2023.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», авиакомпания Red Wings ранее запрашивала допуск на полеты из Перми в Стамбул, но получила отказ от Росавиации.