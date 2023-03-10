На Кубани злоумышленники незаконно продали имущество граждан на 27 млн рублей

Советский районный суд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в серии крупных мошенничеств, в результате чего гражданам был нанесен ущерб в объеме 27 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Один из злоумышленников находится под стражей, второй – под домашним арестом.

По данным обвинения, мужчины предлагали гражданам услуги посредников при продаже автомобилей премиум-класса, а также объектов недвижимости. Получив от владельцев имущества документы, злоумышленники изготавливали их поддельные копии уже на свое имя, а затем продавали автомобили и недвижимость, присваивая вырученные от реализации средства. В случае признания подсудимых виновными им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Анна Перова, Краснодар