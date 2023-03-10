Двух жителей Краснодара будут судить за мошенничество с премиальными иномарками на 27 млн рублей

Полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве с иномарками премиум-класса на 27 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

32- и 45-летний жители Краснодара в течение четырех месяцев под предлогом оказания содействия в продаже машин брали у автовладельцев иномарки премиум-класса и, подделав договоры, продавали машины третьим лицам. По аналогичной схеме мошенники участвовали в продаже недвижимости. В итоге они заработали 27 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На период предварительного следствия одного из них отправили под домашний арест, другого заключили под стражу. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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