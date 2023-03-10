«Лукойл» построит солнечную и ветряную электростанции на Ставрополье

Нефтегазовая компания «Лукойл» реализует два проекта в сфере зеленой энергетики на территории Ставропольского края, сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

«Лукойл» построит шестую на Ставрополье ветроэлектростанцию в Кочубеевском округе. Мощность новой Родионовской ВЭС составит 71 МВт. Второй проект – создание солнечной станции, реализуют в Невинномысске.

«Доля зеленой энергетики в энергобалансе края уже превышает 12,8%, ветроэлектростанции вырабатывают свыше 500 МВт электроэнергии. Планируем нарастить эти мощности еще на 300 МВт, совместные с «Лукойлом» проектом этому помогут», – написал Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Анастасия Назарова