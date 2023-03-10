В курганском микрорайоне построят центр единоборств

В микрорайоне Восточный Кургана построят физкультурно-оздоровительный комплекс, который будет позиционироваться как центр единоборств. Об этом в эфире «Центра управления регионом» заявил начальник областного управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на улице Гагарина. Ведется поиск подрядчиков для его строительства. Начальная цена контракта на возведение ФОКа составляет 143 млн руб.

По словам Сергея Моторина, площадка для размещения центра единоборств выбрана из-за нехватки спортивных объектов в Восточном микрорайоне.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен возле Дома молодежи. Мы его позиционируем как центр единоборств. Подобный центр единоборств в Кургане есть на улице Куйбышева», — отметил Сергей Моторин.