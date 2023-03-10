В центре Казани выставили на продажу старейшее гражданское здание стоимостью 5 млн рублей

В центре Казани выставлено на торги старейшее гражданское здание по цене 5 млн руб. Информация об этом обнародована в сборнике документов мэрии.

Это объект культурного наследия республиканского значения, он был построен в конце XVII — начале XVIII веков. Здание находится на улице Старая, 4. Изначально там располагался жилой дом, позже там открыли чаеразвесочную фабрику Садовника, позже здание вновь стало жилым.

В 2021 году дом признали объектом культурного наследия, после чего там провели уборку территории и противоаварийные работы. Площадь дома составляет 263,2 кв. м, а площадь участка, где он находится, равна 1,2 тыс. кв. м.

Покупатель должен до апреля 2024 года предстоит разработать проект противоаварийных работ, до ноября 2024-го — провести их, а к апрелю 2025-го необходимо разработать научно-проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного пользования.

Аукцион по продаже объекта пройдет 7 апреля.

"Ъ-Казань"