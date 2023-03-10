В Новосибирской области почти на 25% выросло количество объявлений о продаже загородной недвижимости

В Новосибирской области на 24,2% увеличилось число объявлений о продаже загородной недвижимости, следует из данных аналитического центра Домклик Сбербанка. Эксперты проанализировали рынок за 12 месяцев – март 2022 года к показателям февраля 2023 года.

Всего в регионе на продажу было выставлено 15,3 тыс загородных домов. Это почти на четверть выше чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость частного дома в области составляет 4,8 млн руб. Цена загородной недвижимости выросла на 10,4% за год, отмечают аналитики.

Цены на загородную недвижимость и в Омской области выросли на 13%. Средняя стоимость частного дома составила 3,3 млн руб. Наименьшее изменение стоимости загородной недвижимости специалисты зафиксировали в Красноярском крае – рост за год на 4%. В среднем дом здесь можно приобрести за 3,8 млн руб.

В России рекордсменом роста цен на загородную недвижимость стала Свердловская область - на 15%. Средняя стоимость загородного дома в регионе составила 4,1 млн руб.

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Сергей Балин