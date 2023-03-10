Доля китайских моделей на рынке новых авто в Прикамье за год выросла в два раза

Спрос на новые автомобили китайских брендов в Пермском крае в январе — феврале 2023 года вырос на 397% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интерес к китайским машинам с пробегом увеличился на 5%. Такие данные приводит пресс-служба «Авито Авто». Доля автомобилей китайских марок в структуре предложения новых авто в Прикамье в первые два месяца текущего года достигла 26,4% (годом ранее — 13,6%), в структуре предложения машин с пробегом — за год выросла с 2,4 до 2,5%.

Средняя цена новых китайских автомобилей в регионе в январе — феврале составила 2,6 млн руб. Самой востребованной моделью стал автомобиль Haval Jolion, на долю которого пришлось 23,1% от общего спроса на новые авто китайских производителей. В топ-3 вошли также Chery Tiggo 7 Pro (16,4%) и Omoda C5 (12,2%).

Цена подержанных китайских автомобилей в среднем составляла 500 тыс. руб. Наиболее популярными моделями на рынке авто с пробегом стали Haima 3 (9,2% от общего спроса), Chery Tiggo T11 (8,3%) и Lifan Solano (7,5%).