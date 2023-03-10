Фермерскому хозяйству в Югре выделят 5 млн рублей на закупку комбикормов

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Федора Чуриловича (Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ) получил льготный заем в размере 5 млн руб., сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры. Средства выданы на один год под 3% годовых.

Хозяйство планирует потратить средства на приобретение комбикормов для поголовья скота компании. В результате реализации проекта годовой выручки КФХ должна вырасти не менее чем на 10%.

В 2022 году по действующим программам льготной финансовой поддержки Фонд развития профинансировал реализацию 13 проектов в сфере промышленности и туризма на сумму 870 млн руб.

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