«Существенно повышаются бюджетные риски, а также риски по исполнению госзаказа»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому организации, участвующие в госзакупках, смогут в 2023 году получать в качестве аванса до 50% от цены контракта (сейчас применяется планка в 30%). Госконтракты по объектам капстроительства в ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, согласно документу, можно авансировать в размере 90%. Речь идет только о госконтрактах, финансируемых из федерального бюджета. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из бюджетов субъектов. Какие риски несет нововведение — «Ъ-Кубань» прокомментировал эксперт в сфере госзакупок Станислав Сыс.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Сыс

Фото: предоставлено автором Станислав Сыс

Фото: предоставлено автором

«Первый риск, по моему мнению, в том, что резкое увеличение объема авансирования госконтрактов приведет к возможным кассовым разрывам региональных бюджетов. Это может повлечь необходимость дополнительного привлечения средств бюджетов либо на рынке, либо в виде казначейского кредита.

Второй риск — вероятный рост стоимости банковских гарантий. Исполнение контракта обеспечивается банковскими гарантиями, которые должны быть в размере не меньше, чем аванс. Соответственно, если банковские гарантии были рассчитаны под 30-процентное авансирование, то рост аванса до 50% увеличит и их стоимость. Насколько известно, сейчас в условиях нестабильности банки дают гарантии неохотно или с достаточно большой маржой.

Третий риск — увеличение бюджетных потерь в случае срывов контрактов. Нередко, особенно в строительстве, случается так, что подрядчик получает аванс, незаконно его осваивает, а потом начинает процедуру банкротства. Бюджет лишается денег, результата строительства нет. Приходится нанимать нового подрядчика, авансировать уже его. И не факт, что аналогичная ситуация не повторится снова. Гарантировать же выполнение обязательств хотят разрешить фондам содействия кредитованию субъектов МСП, которые будут возвращать аванс за счет тех же бюджетных денег.

И это мы еще не говорим об откровенно мошеннических схемах. А учитывая, что стоимость закупок, особенно в строительстве, составляет от одного до нескольких десятков миллиардов рублей, то 50-процентный аванс — это весьма лакомый кусок для злоумышленников.

Если же в дополнение к увеличению авансирования еще учесть и мораторий на проведение проверок в отношении государственных заказчиков, органов власти и госкомпаний, что является достаточно вредной инициативой, поскольку результатом может стать ущемление прав и интересов участников закупок, то это еще больше увеличивает риски в сфере госзакупок.

По всей России на процедуры в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ подаются десятки тысяч жалоб, около половины из которых по результатам рассмотрения антимонопольный орган признает обоснованными. Мораторий же ведет к очевидной дискриминации участников закупок, созданию некоторым субъектам преимущественных условий, что в свою очередь грозит ростом коррупциогенности закупочных процедур.

В июле прошлого года была принята норма, согласно которой при удорожании материалов стоимость работ разрешено менять без увеличения их объема, а порог увеличения цены и срока исполнения не действует со 2 августа 2022 года (раньше срок и стоимость увеличивали только в пределах 30% от цены соглашения без превышения лимита финансирования).

В совокупности все это, боюсь, существенно повышает бюджетные риски, а также риски по исполнению госзаказа».

Читайте нас в Telegram