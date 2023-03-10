WSJ узнала о планах Маска построить город-утопию в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск собирается построить город в Техасе, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Его планируют возвести рядом с городом Остин на пастбищах, которые прилегают к строящимся объектам компаний господина Маска SpaceX и Boring Company.

По информации WSJ, сейчас на месте города есть бассейн, тренажерный зал, спортивная площадка на открытом воздухе и группа модульных домов. На въезде на территорию города висит вывеска «Добро пожаловать в Снейлбрук, Техас». Название города — отсылка к поручению Илона Маска, который заявил, что ему нужны двигающиеся быстрее улиток (англ. snail — «улитка») буровые машины, отмечает издание.

Илон Маск и его сотрудники описывали концепцию города как «техасскую утопию вдоль реки Колорадо», пишет WSJ.

В 2021 году Илон Маск писал в Twitter, что планирует построить город в Техасе. Тогда он говорил, что назовет его Старбэйc. Bloomberg сообщал, что господин Маск планировал переименовать в Старбэйc деревню Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Олеся Павленко