В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил пятиклассников на уроке

Следователи начали проверку из-за сообщений СМИ о том, что в школе № 58 Нижнего Тагила учитель ОБЖ бил пятиклассников ладонью по лицу и палкой по ногам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ходе проверки силовики опросят пострадавших детей, очевидцев и сотрудников школы. По итогу проверки будет принято процессуальное решение.

В УМВД по Нижнему Тагилу заявили, что по поводу избиения детей заявлений никто не подавал. «Информация о публикации зарегистрирована в отделе полиции 18 МУ МВД России “Нижнетагильское”, сегодня инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение и разберутся в ситуации»,– заявили в полиции порталу Е1.ru.

По информации СМИ, мужчину уже уволили из школы.

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