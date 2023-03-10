В ТРК «Семья» сообщили о росте посещаемости фуд-корта и ресторанов 8 марта

В ТРК «Семья» рассказали о росте посещаемости торгового центра 8 марта. По сведениям администрации «Семьи», посетительский трафик в этот праздничный день оказался на 4% выше прошлогоднего уровня. На посещаемость 23 февраля повлияли продолжительные выходные дни — их было четыре. Поэтому 23 февраля не сформировался выраженный пик трафика. Посещаемость в этот день приблизилась к показателям прошлого года, но не превысила их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

«Если сравнивать 23 февраля и 8 марта, то в женский праздник активность покупателей была на 17% выше. Высокую загрузку отметили арендаторы на фуд-корте и рестораны»,— сообщили в ТРК «Семья».

В прошлом году в пермских ТРК наблюдалось снижение трафика. Так, в компании Focus Technologies сообщали, что Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в январе — ноябре 2022 года снизился на 12% относительно аналогичного периода 2021 года и на 27% относительно аналогичного периода допандемийного и докризисного 2019-го. Перед Новым годом, в ноябре — начале декабря, посещаемость торговых центров выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако по сравнению с 2019-м упала на 26%.