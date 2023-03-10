Доля китайских моделей на рынке новых машин Челябинской области выросла на 3,9%

В январе-феврале доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на «Авито Авто» в Челябинской области составила 21,7%. Это на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Доля китайских машин на вторичном рынке выросла на 0,5% и достигла 3,1%, сообщают эксперты платформы.

Спрос на новые китайские автомобили за год увеличился на 58%, подержанные — на 20%. Их средняя цена составила 2,7 млн руб. и 740 тыс. руб. соответственно. Среди новых китайских машин самой востребованной моделью в регионе стала Chery Tiggo 7 Pro с долей продаж 14,1% в сегменте. Следом идут Geely Tugella (11,6%) и Geely Coolray (8,7%). Среди подержанных машин из Поднебесной наибольшая доля продаж у Chery Tiggo — 12,7%. В тройку лидеров вошли Geely Emgrand EC7 (8,1%) и Chery Amulet (7,4%).

Эксперты «Авито Авто» отмечают, что в 2022 году китайские производители начали активно наращивать присутствие на российском рынке, замещая ушедшие с рынка бренды.

«Одним из факторов успеха китайских брендов на российском рынке стало то, что в линейках производителей из Поднебесной много технологичных кроссоверов и внедорожников, а автомобили сегмента SUV пользуются в России высоким спросом. Большинство популярных в России китайских моделей — кроссоверы, либо внедорожники», – отмечают эксперты «Авито Авто».