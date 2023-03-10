Пассажирский автобус «Башавтотранса» опрокинулся в кювет на трассе Уфа-Янаул

Сегодня утром в 5 км от Янаула рейсовый пассажирский автобус марки Scania, принадлежащий ГУП «Башавтотранс», съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту Янаул-Уфа, находились 25 человек. После аварии пассажиры выбрались из транспортного средства самостоятельно и на резервном автобусе уехали на автовокзал Янаула. В результате ДТП пострадал один пассажир, его госпитализировано в Янаульскую ЦРБ.

По информации главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, за рулем автобуса находился 56-летний водитель. Предположительно, он не справился с управлением.

Проверку начала прокуратура республики. Надзорное ведомство проверит работу «Башавтотранса» в части обеспечения требований безопасности при пассажирских перевозках и эксплуатации транспортных средств, а также компании, обслуживающей дорожную сеть в зимний период, говорится в сообщении.

Влада Шипилова

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