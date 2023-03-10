В Тюмени задержан мужчина, взявший в заложники посетителя магазина

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования задержали мужчину, подозреваемого в захвате заложника в одном из круглосуточных магазинов в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Как сообщили в ведомстве, около 2:00 по местному времени (00:00 мск) в правоохранительные ведомства поступило сообщение, что неизвестный под угрозой применения ножа удерживает мужчину в магазине на улице Александра Протозанова.

Пострадавший не получил ранений, добавили в пресс-службе. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия.

Олеся Павленко