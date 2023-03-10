В Челябинской области оборудуют 13 быстрозарядных станций для электрокаров в 2023 году

В 2023 году в Челябинской области планируют установить 13 быстрозарядных станций для электротранспорта, а также три заправки на компримированном природном газе. На их создание привлекут федеральные средства. Вопрос развития заправочной инфраструктуры для экологичного транспорта обсуждался во время рабочей встречи заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает правительство региона.

Главной темой встречи стала газификация Южного Урала. Глава региона доложил о ходе реализации совместной с «Газпромом» трехлетней программы развития газоснабжения Челябинской области, а также социальной догазификации. По словам Алексея Текслера, в 2023 году стоит задача по усилению темпов подключения к газораспределительным сетям новых потребителей.

Кроме того, стороны обсудили «застарелые» вопросы электроэнергетики совместно с «Россети Урал», а также консолидация энергосетевого хозяйства в регионе.