В Крыму построят семь станций для предсказания землетрясений

Крымские ученые разработали методику предсказания землетрясений. В регионе планируется построить семь станций, фиксирующих изменения магнитного поля земли. Они позволят делать прогнозы по ЧП не только в республике, но и на территории ближайших регионов, сообщает издание «Эксперт Юг».

В июле 2022 года трое ученых — Александр Вольвач, Константин Канониди и Лев Коган — запатентовали изобретение, которое позволяет определить вероятность возникновения землетрясений с помощью явлений с высоким уровнем детерминированности. Речь идет о малейших изменениях расстояний до искусственных спутников и далеких астрономических объектов, колебания магнитного поля земли, а также аномалии в тональности шума пчел в улье.

Ученые уверены, что прогнозировать землетрясения можно с помощью отслеживания перемещения литосферных плит. Они разработали метод расчета скорости и вектора движения элементов земной коры. Его дополнили технологией, которая позволила с высокой точностью фиксировать «сдвижки» литосферных плит. С помощью радиотелескопа РТ-22 астрофизики изучают объекты, расположенные на сверхдальних расстояниях в миллионы световых лет и которые не меняют свое местоположение. Смещение сверхудаленных астрономических объектов является иллюзией. На самом же деле это научное оборудование смещается вместе с литосферной плитой. Эти данные позволят прогнозировать опасное напряжение между литосферными плитами, приводящее к землетрясениям.

«Некоторые спутники находятся на таких стабильных орбитах, что становится понятно, что скорее научная станция в сторону сдвинулась, вместе с литосферной плитой, чем спутник поменял расчетную траекторию», — отметил замдиректора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.

Метод ученых не позволяет предсказывать катастрофу с точностью до дней или недель. Он позволяет сделать долгосрочные прогнозы с достаточно точной степенью локализации возможного события. Это помогает определить потенциально опасный район земли, и уже в его границах можно будет строить более точные предсказания.

Основным компонентом нового метода стали магнитовариационные станции, которые измеряют изменения уровня геомагнитного поля, связанные с температурными перепадами в недрах земли, возникающие при движении тектонических плит. Исследователи отмечают, что теперь они могут фиксировать в «шуме» магнитного поля предвестники катастрофы за несколько дней до нее.

Во время исследований ученые проверили и поведение пчел на расположенной по соседству с одной из научных баз пасеке. Существует мнение, что за некоторое время до землетрясения насекомые покидают свои улья и бесцельно кружат в воздухе. Для проверки в ульях разместили микрофоны и с помощью сложной компьютерной обработки проанализировали изменения в жужжании пчел во время сейсмособытия. За 1,5-2 часа до подземных толчков, которые фиксировало только специальное оборудование, возникали характерные изменения уровня шума пчел.

Сначала в Крыму создадут сеть из трех станций на юге, в центре и на востоке региона. В тестовом режиме они смогут подтвердить, что методика работает. Магнитовариационные измерения для большей точности прогноза планируют дополнить обычными сейсмическими наблюдениями и измерением содержания радона в районах разломов, количество которого увеличивается в разы накануне землетрясения.

Татьяна Ручкина

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