«Автомобилист» проведет пятый матч плей-офф с «Металлургом»

В пятницу, 10 марта, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет пятый матч 1/8 финала Кубка Гагарина с ХК «Металлург» (Магнитогорск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Серия матчей 1/8 финала продлится до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. По итогу четырех матчей у «Автомобилиста» и «Металлурга» равное количество побед.

Во время регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023 «Автомобилист» из 68 матчей победил в 37, а «Металлург» – в 35. Тогда клубы провели четыре матча, в трех из которых победу одержала уральская команда.

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