Обещавший помочь фирмам в заключении госконтрактов на поставки систем видеофиксации пойдет под суд

Новосибирский суд рассмотрит дело местного жителя обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Обвиняемый, как считает следствие, в декабре 2022 года предложил помочь нескольким юрлицам в заключении госконтрактов на поставку комплексов фото- и видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения. Также он обещал поставщикам беспрепятственную приемку оборудования заказчиком.

«Обманным путем он получил от поставщиков 3 млн руб. из оговоренных 15 млн. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Оксана Павлова