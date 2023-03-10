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Коммерсантъ FM
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В Приморье организуют центр беспилотной авиации для нужд военной спецоперации

Одной из главных задач приморского добровольческого движения поддержки батальона «Тигр» (АНО «ПДД "Тигр"») станет создание центра беспилотной авиации, сообщило региональное правительство. Батальон участвует в специальной военной операции на Украине.

«Организация займется развитием серийного производства беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к ним, повышением уровня локализации их производства. Параллельно центр будет заниматься подготовкой кадров для этой сферы, внедрением образовательных программ», – сообщила сегодня, 10 марта, пресс-служба правительства Приморья.

Планируется, что в состав центра войдет база для обучения правилам эксплуатации и развития навыков высокоэффективного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), проектно-ремонтная лаборатория для проектирования БПЛА, их технической модернизации, а также текущего ремонта. Центр займется также анализом зарубежного рынка БПЛА, испытаниями и внедрениями беспилотников для нужд специальной военной операции.

В пресс-релизе уточняется, что формироваться материальная база АНО «ПДД "Тигр"» будет «за счет помощи физических и юридических лиц, определенную помощь организации окажут органы власти Приморья». О формировании батальон добровольцев «Тигр» для участия в СВО власти региона заявили в июле прошлого года.

В пресс-службе правительства Приморья «Ъ» отказались сообщить на базе какого предприятия будет создан центр беспилотной авиации, но заявили, что это не Арсеньевская авиационная компания «Прогресс». Планируемые объемы производства также не называются.

В ноябре прошлого года губернатор Олег Кожемяко заявил, что в Приморье будут производить беспилотники для нужд военной операции. «Сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе. Мы можем делать свои двигатели, корпуса, электронику. Наши беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности. Это будет хорошей поддержкой нашим бойцам»,— написал господин Кожемяко, добавив, что «БПЛА показали свою эффективность в современных условиях боя».

По словам губернатора, аппараты на 55% будут состоять из комплектующих, производимых на территории Приморского края. Тактико-технические данные БПЛА и предприятия региона, которые приступят к их производству, в сообщении не уточнялись. В октябре губернатор заявил, что Приморский край поставил в зону боевых действий около 500 БПЛА различного типа, в том числе более 100 дронов с тепловизорами.

В феврале текущего года Олег Кожемяко сообщил об испытании в Приморье нового БПЛА. «Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом»,— написал губернатор. Однако в комментариях к этому сообщению появилось множество утверждений, что в действительности речь идет о китайском беспилотнике, купленном на AliExpress. Министру промышленности и торговли Приморья Сергею Калитину пришлось оправдываться за схожесть приморского и китайского беспилотников. «Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке. Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Однако наполнение беспилотников является уникальным»,— заявил чиновник.

Алексей Чернышев, Владивосток

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