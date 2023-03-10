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Рустама Минниханова раисжалобили

Жители Татарстана стали реже писать о своих проблемах главе региона

В 2022 году число обращений к главе (раису) Татарстана, связанных с гражданской обороной, выросло вдвое. Об этом сообщило управление Рустама Минниханова по работе с обращениями гражданам. Кроме того, руководителю региону поступило более 2 тыс. писем с просьбой дать отсрочки мобилизованным либо отменить призыв на фронт. При этом в целом общее количество жалоб в администрацию главы Татарстана сократилось за последний год на 8%. По мнению экспертов, «паника из-за ковида спала, но до нормализации ситуации пока далеко», у жителей появились новые вопросу к руководству региона из-за начала спецоперации РФ на Украине. В управлении раиса считают, что, отвечая на обращения, адресованные главе республики, чиновникам «удалось частично снять напряжение среди мобилизованных и их семеи».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Управление раиса Татарстана по работе с обращениями граждан опубликовало информацию о поступивших к Рустаму Минниханову в 2022 году просьбах и жалобах. Их количество сократилось на 8% — до 35,28 тыс. устных и письменных обращений (в 2021 году было 38,45 тыс.).

Число поручений, перенаправленных в Татарстан из администрации президента РФ, сократилось на 4% — до 6,36 тыс. В то же время количество личных приемов сотрудниками администрации главы Татарстана выросло на 2,5% — до 3,41 тыс. 

Из всех обращений 19,7 тыс. поступили господину Минниханову в электронном виде. 867 обращений были коллективными. Подписи под ними поставили общим числом почти 29 тыс. человек. Таким образом, общее число граждан, обратившихся в управление раиса в 2022 году, достигло 63,7 тыс. человек. Годом ранее было 90,6 тыс. (сокращение составило 30%).

Заметно выросло количество обращений на татарском языке — до 2,03 тыс., или на 56%. Второй государственный язык использовался лишь в 5,8% обращений. Напомним, что, например, в 2018 году, число жалоб на татарском языке превышало 2,7 тыс.

В 2022 году более чем на треть увеличилось количество вопросов по проблемам обороны, обеспечения безопасности и законности. По этой тематике к Рустаму Минниханову обращались почти 5 тыс. раз. Из них по вопросам гражданской обороны — 2,2 тыс. раз (рост почти вдвое). 

В отчете управления раиса сказано, что «увеличение количества обращении связано с проведением специальнои военнои операции и частичнои мобилизациеи». Только за последние три месяца по вопросам мобилизации поступило более 2 тыс. обращении. В том числе Рустама Минниханова просили предоставить отсрочки мобилизованным, демобилизовать многодетных отцов, спрашивали о выплатах мобилизованным и социальнои поддержке их семеи. Также были вопросы про эвакуацию населения в военное время, наличие защитных сооружений в республике.

Такие обращения рассматривались совместно с военкоматом Татарстана, военной прокуратурой и другими ведомствами. «В результате были выявлены факты несвоевременного и некорректного внесения сведении о военнослужащих, осуществлено прокурорское реагирование. Благодаря чему удалось частично снять напряжение среди мобилизованных и их семеи»,— отчиталось управление главы республики. 

Чаще всего жители Татарстана жалуются на проблемы в социальной сфере. Таких обращений администрация Рустама Минниханова получила более 9,6 тыс. Их число сократилось на 26%. Увеличилось количество вопросов, связанных со СМИ (на 45%), а также со сферой культуры (на 11%). Также на 15,5% увеличилось количество вопросов о социальном обслуживании. В то же время главе Татарстана стали реже жаловаться на проблемы при трудоустройстве, нехватку мест в детских садах, работу медицинских учреждений. Количество обращений о санитарно-эпидемиологической обстановке сократилось более чем в 20 раз (в 2021 году было почти 3 тыс. таких обращений, в прошлом году — 124).

Количество обращений в блоке «государство, общество, политика» уменьшилось на 1,7% (до 9,6 тыс.). При этом вопросов, касающихся международных отношений, стало вдвое больше (96 обращений). Среди них были вопросы «участия РФ в разрешении международных военных конфликтов», а также по концепции внешней политики страны и о возможности оформить визы для посещения зарубежных государств. При этом значительная часть этих вопросов касалась «основ государственного управления» (более 6,6 тыс. жалоб), в том числе критика работы чиновников. Почти 1,5 тыс. обращений содержали просьбы о личном приеме. 

Количество экономических вопросов в 2022 году сократилось на 5% (до 8,3 тыс.). В администрации главы Татарстана отмечают, что жители стали реже жаловаться на проблемы благоустройства городов и поселков, газификации и водоснабжения. Вместе с тем господин Минниханов по-прежнему получает обращения, связанные с банкротством Татфондбанка, Интехбанка и «Тимер» банка. В прошлом году было 73 таких жалобы. На 20% стало меньше жалоб по поводу ЖКХ (до 5,4 тыс.). 

Социальный портрет заявителя остался практически неизменным. Чаще всего к главе Татарстана в прошлом году обращались работающие граждане. Однако их доля за год снизилась с 50% до 48%. Пенсионеры стали авторами 27% всех писем, безработные — 9%. Господину Минниханову также писала творческая и научная интеллигенция — 5% всех обращений. Доля жалоб и обращений от предпринимателей составила 3%.

Управление раиса сообщило, что контролировало исполнение лишь пятой части всех жалоб — 7,55 тыс. По итогам рассмотрения 328 жалоб были приняты положительные решения (4,3%, годом ранее — 5,7%), даны разъяснения по 4,5 тыс. При этом 16 раз чиновники управления выезжали на места с проверками после обращений граждан. Большинство же писем и обращений (28,3 тыс.) были направлены «по компетенции в иные органы».

В 2022 году также поступило 15,6 тыс. звонков в «единую приемную президента республики», 54% обратившихся получили консультации. Число обращений, рассмотренных министерствами и ведомствами Татарстана, в прошлом году уменьшилось на 18% — до 81,6 тыс. Еще 78,9 тыс. обращений рассмотрели органы местного самоуправления (сократилось число жалоб на 15%).

«Рост жалоб наблюдался в пандемию. Во время ковида люди себя чувствовали особенно беспомощными и растерянными. Поэтому они обращались к самому главному в республике»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. По его словам, после пандемии ожидаемо выросло количество вопросов, связанных с безопасностью из-за проведения спецоперации РФ на Украине и объявления в стране частичной мобилизации. «Общее количество жалоб сократилось, паника из-за ковида спала, но до нормализации ситуации пока далеко»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов

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