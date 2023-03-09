В Севастополе проведут проверки многоквартирников после взрыва бытового газа в Чите

В Севастополе обсудили необходимость проведения проверок оборудования многоквартирных домов после взрыва бытового газа в МКД Читы. Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы города Евгений Горлов в Telegram.

«Одна из самых распространенных проблем — это недопуск в жилое помещение. Происходит это по двум причинам: жильцов на момент прихода специалистов нет дома, или, ввиду личных убеждений или обстоятельств, собственники не хотят предоставить доступ в квартиру»,— говорится в сообщении.

Руководителям управляющих компаний было поручено провести разъяснительную работу с представителями домовых комитетов.

Днем 9 марта в поселке Антипиха в районе Читы произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. В результате происшествия две квартиры были разрушены, из дома эвакуировали 30 человек. Среди пострадавших 11 жителей дома, в том числе дети. По информации экстренных служб, один из детей находится в тяжелом состоянии.

Анастасия Донскова

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